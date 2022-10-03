疫情走過高峰，企業紛紛復辦尾牙春酒，世貿國際會館即日起至2023年3月31日推出尾牙春酒專案，「喜迎豐年 尾牙春酒旺年宴」由天成飯店集團中餐行政總主廚王書年領軍，祭出豐盛味美的江浙美饌。周一至周三平日限定專案，三桌以上每桌超值價9,999元+10%，不分平假日專案每桌13,800元+10%、15,800元+10%，席間可享3小時果汁無線暢飲，每桌加價999元+10%即享紅酒暢飲，預訂試菜提供一桌8折之優惠，並加碼消費滿45萬元即加贈瑞穗天合國際觀光酒店平日城堡精緻客房一泊二食住宿券乙張。

世貿國際會館尾牙春酒專案，不分平假日專案提供每桌13,800元+10%、15,800元+10%兩種選擇。13,800元+10%專案主菜有「鴻運迎賓開味集」匯集黃金烏魚子、香嫩蔥油雞、醬燒腱子肉、五味軟絲、胡麻蘆筍，五種不同料理方式的前菜兼具鮮甜馨香等風味，「天成一品佛跳牆」主廚選用魚皮、排骨、芋頭、香菇、栗子、鳥蛋、竹筍等多種食材，其中需先將排骨、栗子、芋頭油炸後，再逐一把食材放入甕中加入雞高湯炊煮2小時，滋味格外鮮美，「麻油松阪煨大蝦」以麻油煨煮肉質帶勁的松阪肉與鮮美明蝦熬出完美的鮮甜組合，令人回味無窮，另有多道佳餚如「蠔汁鮮鮑扒北菇」、「饗聚群菇戰斧排」、「五福臘味香米糕」、「松露風味海石斑」、「珍珠紅寶翠鮮蔬」、「蒜子蛤蠣燉全雞」，美點「爐烤香蔥鹹酥餅」與水果「四季時鮮水果盤」。

【禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒】