新北市經發局近期推出「2022新北嚴選」品牌，選出46項特色商品、31家美食名店，包含鶯歌知名的台華窯、網路團購高人氣的豆酥朋、武藏野以及知名名店深坑古早厝、米詩堤等業者。（蔡雯如攝）

新北市經發局近期推出「2022新北嚴選」品牌，選出46項特色商品、31家美食名店，其中「新住民家香味」的極品嚴選獎，展現出新北市多元族群美食。（蔡雯如攝）

新北市「印食堂」餐廳獲得「新住民家香味」的極品嚴選獎，印食堂老闆陳思宇也與愛情長跑10多年的印尼女友結婚，侯友宜也為兩人證婚。（蔡雯如攝）

新北市經發局近期推出「2022新北嚴選」品牌，徵求特色商品與美食名店，歷經2個多月網路票好、專家評選後，選出46項特色商品、31家美食名店，包含鶯歌知名的台華窯、網路團購高人氣的豆酥朋、武藏野以及知名名店深坑古早厝、米詩堤等業者。新北市長侯友宜今也親自頒獎給業者，盼延續活動，帶領業者搶攻疫後商機，拓展伴手禮和美食市場。

侯友宜說，新北市是多元族群、全國最大城市，市府每2年舉辦伴手禮徵選活動，今年有284件商品、187家店家參賽，8月的網路票選也吸引近80萬人次參加，競爭激烈，顯示民眾對經濟復甦的期待，這些店家、商品都經過業者的嚴格把關，希望全國民眾可以看見新北嚴選的亮點美食。

經發局指出，今年特色商品入圍業者有，過年過節、平日都適合吃的零嘴「阮的肉干」；由「三口幸福」以新北茗茶入味的金萱包種佐香檸法式千層；「啤酒肚釀製」結合精釀啤酒與酒杯推出的「Nice to Meet You 禮盒」。

美食名店入選的有金山在地芋頭、地瓜食材的「金山芋圓王」，以及使用新北在地食材完美製作成北方麵食經典小吃的「兩支北方麵食館」獲得「幸福台灣味」的極品嚴選獎。另外，為展現新北多元族群美食，市府也推出「新住民家香味」的極品嚴選獎，由道地印尼口味著名的「印食堂」和融合新加坡和馬來西亞滋味料理的「大姊的店新加坡料理」獲獎。

特別的是，印食堂老闆陳思宇也因為新北嚴選評比，決定與交往10多年的印尼女友結婚，取得新住民女婿身分，兩人也落戶在新北市，傳遞最道地的家鄉美食，侯友宜今也在頒獎典禮為兩人證婚，期許他們共創更美好的未來。

經發局長何怡明表示，疫情改變民眾的生活習慣，為新北餐飲業者帶來許多挑戰，從新北嚴選活動上看到許多業者積極創新，開發融合在地特色風味的商品與美食，市府會持續幫助業者拓展市場，走出新北，帶動庶民經濟，民眾若對入圍商品、店家有興趣可至新北市經發局網站（https：／／www.economic.ntpc.gov.tw／Api／News／Page？id=6066）或活動官網查詢。