所幸動保處最後靠著鳥身上的電話腳環，順利聯絡飼主。（新北市動保處提供／李奇叡新北傳真）

新北市新店區鄺姓民眾近日在自家陽台，拾獲外型類似鴿子的鳥類，遂向動保處通報盼尋找失主，才知道這隻鳥就是國際知名觀賞鴿「大天使」，一隻市價超過一萬元，所幸最後靠著鳥身上的電話腳環，順利聯絡飼主。

動保處依據該鳥電話腳環，聯絡到家住台南安定區陳姓飼主，飼主說，這就是國際知名觀賞鴿「大天使」，英文名為「Gimpel」，他約在6到8年前從美國引進到台灣，1年前轉贈給住在新店張姓朋友，日前一時不慎，讓牠從鳥籠飛出，迷途多日，還好電話腳環讓「大天使」失而復返。

養鴿達人徐先生說，目前台灣飼養「大天使」鴿戶屈指可數，因此種鴿子屬非競賽類型，主要當作觀賞鴿，在同好人士之間常互相比美羽色和姿態，因稀少更顯身價不凡，從國外進口包含關稅、檢疫等，1隻市價超過台幣1萬元。

徐先生說明，賽鴿可放飛數百里歸巢，但觀賞鴿體能較差，記憶力和高度定位能力也不佳，離家10幾公里就會迷途丟失，基本上不喜歡飛行，只要不強迫起飛，不讓牠受到驚嚇是不會離巢，但若長期不關籠柵，以開放式飼養也容易走丟。

動保處提醒，寵物鳥大都無法在野外生存，建議民眾應為寵物鳥加套有電話腳環或至動物醫院注入微晶片，可協助辨識身分物歸原主，攜帶出門時，一定要置入提籠內，以免鳥禽受驚嚇竄飛，而若民眾拾獲迷途、受傷寵物鳥禽可撥打救援專線02-25956353，將有專人協助處理。