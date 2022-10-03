法務部長蔡清祥今至立法院司法法制委員會報告選舉期間查察賄選情形。立委追問選舉期間摸彩、炒米粉、貢丸湯，到底如何認定查賄標準？蔡清祥說，簡易的炒米粉、貢丸湯是可以的，相關認定標準會請最高檢一周內提出並公告。

國民黨立委陳以信指出，很多參選人反應，請人吃大滷麵到什麼程度會違法，怕給太大碗，或是怕請到兩碗就超過30元標準；國民黨立委楊瓊瓔也說，炒米粉的時候，也會在意米粉要放幾斤，豬肉放幾克才不違法。

蔡清祥指出，在列舉項目中，簡易的炒米粉、貢丸湯當然沒問題，但不能辦得太澎湃，變成辦桌，這樣就不恰當。

此外，桃檢將偵辦國民黨桃園市長參選人張善政參加民間重陽節活動發紅包案，藍營立委質疑檢調搞雙標。陳以信質疑，獎品不是張提供的，他只是因為是在場嘉賓，受邀幫忙頒獎，同樣的情形，桃園市長鄭文燦跟民進黨的參選人鄭運鵬也去中秋聯歡晚會幫忙送電視，桃檢只查張，不查雙鄭？

蔡清祥強調檢方辦案不會選擇性，都依法執行，有些事也是有人檢舉或是告發。陳以信說，「我現在就告發！」蔡清祥說，法務部不能受理告發，但可以將資料轉達給權責單位。

國民黨立委林奕華則質詢，法務部應訂出標準，假設民代每年定期替活動準備摸彩品，那選舉當年還能不能準備摸彩品？蔡清祥認為，選舉年會產生疑慮。林再追問，若里長要頒獎學金，請民代參選人幫忙頒獎，這樣是否構成賄選？蔡清祥說，「避免選舉期間」。

國民黨立委賴士葆也質疑，是不是法務部訂出標準，以後非選舉年，民代可以提供摸彩品，選舉年就不要提供了？蔡清祥說，這樣的作法很好，選舉期間就是要避免。但當賴士葆追問是不是將來選舉規矩就是如此？蔡清祥則說他沒這樣說，但賴這樣的作法很好，是誇獎他。

國民黨立委洪孟楷則認為，前法務部長陳定南2001年用函釋訂出30塊錢的標準，2022年有沒有可能提出「蔡清祥條款」？蔡清祥說，時空背景有改變，很願意給他補充，應對新興的樣態，會請最高檢一周內提出，選舉期間執法機關積極查賄，讓執法機關有一致的標準。