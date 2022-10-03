有鑑於近年台灣登山健行運動為熱門首選，為提供大眾在從事戶外活動時更安全的保障與便利服務， 中華電(2412)、Garmin今日宣布在衛星服務上攜手，獨家推出「Garmin inReach衛星通訊服務」「Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置」今起正式登台販售，主打全球銥衛星無死角通訊。

中華電推出「Garmin inReach衛星通訊服務」，以覆蓋全球的低軌道衛星，即銥衛星為其通訊系統，在行動服務無法通訊時，能透過衛星來取得聯繫，並在台推出戶外安全標配「Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置」，以美國軍規MIL-STD-810打造，電力最高達14天超強續航力，除了支援用戶進行一般戶外活動時的安全守護，提供包含雙向文字訊息傳輸功能，無論身處何種地形皆能無死角、不間斷收發訊息，並內建GPS及電子羅盤，可全天候24小時分享定位和位置追蹤，讓追蹤者及親友可透過MapShare即時查看及密切追蹤登山者的裝置 GPS 位置，並在旅途中互傳簡訊，即使迷路也可利用「TRACBACK 循跡返航」找到返回起點的路，用戶更可透過Garmin Explore App 提前規劃旅程、存取路線圖。緊急危難時，Garmin IERCC國際救援中心*1提供「全年無休互動式SOS緊急求助服務」，隨時待命協助救難通報，用戶在進行戶外活動時若遇緊急危難時刻，按下SOS緊急求助按鈕，將有專業人員即時追蹤用戶裝置位置，與用戶保持雙向文字訊息傳輸，同時通報急難救援單位及緊急連絡人予以協助、啟動救援。

「Garmin inReach Mini 2衛星追蹤通訊裝置」自今(3)日起於中華電信數位門市獨家首賣，11月1日起Garmin 實體品牌店通路開賣，用戶僅需於中華電申辦服務，並向Garmin註冊及購買資費方案即可使用。目前提供三款個人版資費方案(月付$11.95美元起)，包含：可隨時求救、限量訊息與位置傳送的「安心費率」；CP值高、位置追蹤回報吃到飽的「悠遊費率」；可無限制傳送訊息、隨時保持聯繫的「遠征費率」，彈性費率支援使用者多元戶外活動需求，另也提供專業版資費方案(月付$19.95美元起)，可支援多台Garmin inReach 裝置，適合企業、研究單位與多人團體申辦。同時可串聯Garmin Outdoor生態系，透過網頁式管理或Garmin Explore App，隨時設定資費變更、可用額度確認、自訂罐頭訊息與聯絡人，還可進行全球圖資瀏覽、航點航線管理，在各個Garmin行動智慧裝置上整合各項離線功能，提前預防可能發生的風險、提升戶外活動安全。