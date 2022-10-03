蔡其昌今天會勘清水濱海橋時說，很感謝賴副總統昨晚來幫他站台，也承諾支持他對台中市的建設爭取。（陳世宗攝）

蔡其昌今天會勘清水濱海橋時說，很感謝賴副總統昨晚來幫他站台，也承諾支持他對台中市的建設爭取。（陳世宗攝）

賴清德說像烏克蘭澤倫斯基 蔡其昌：是小蝦米對抗大鯨魚

年底九合一選戰進入倒數！民進黨台中市長參選人蔡其昌2日晚上在第一選區舉辦3000人造勢活動。賴清德副總統助講時，以烏克蘭總理澤倫斯基比喻蔡其昌，說澤倫斯基靠著「區域攻擊」，烏克蘭才可以反敗為勝；他發現蔡其昌的選舉戰略跟澤倫斯基不謀而合，蔡其昌四處宣講政見爭取支持。

蔡其昌今天會勘清水濱海橋時說，很感謝賴副總統昨晚來幫他站台，也承諾支持他對台中市的建設爭取，這是他多次邀請總統、副總統和行政院長到台中的原因；如果台中市沒有中央資源協助，沒有維持夥伴關係，對地方建設推動會遇到困難，他如果當市長要很負責任。

蔡其昌指出，他趁現在選舉就跟中央要預算，支持好的政見，他有行動力可解決問題，也需要中央預算支持。副總統的稱謂他不知如何評論？只有感謝，他像不像烏克蘭總統澤倫斯基不重要；重要的是精神，面對困難，烏克蘭小，俄羅斯大。

蔡其昌強調，他與盧秀燕競選，就如小蝦米對抗大鯨魚，就像烏克蘭對抗俄羅斯一樣，小國面臨龐大資源壓大下對抗，應是賴副總統要鼓勵他和支持的精神比喻。賴清德說，澤倫斯基保衛烏克蘭安全，「蔡其昌這席，在守護台中的安全」。