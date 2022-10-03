副總統賴清德一句「台北市是疫情的開始」，讓台北市長柯文哲昨怒批失言，還稱賴不到12小時會道歉；不過，賴拒絕回應。民進黨台北市參選人陳時中則緩頰，什麼地方是破口，需要長時間研究才可以了解。對此無黨籍參選人黃珊珊今再批，那等他研究完再當市長吧。

黃珊珊今上午前往萬華區愛愛日照中心發表長者照護政策記者會，會後受訪被問及賴清德失言，黃珊珊表示，去年講萬華是破口，3＋11會議記錄到現在沒看見；疫苗採購失職到現在也沒道歉，這兩件事才是疫情的來源，台北人沒有忘記，中央指揮官對於疫情來源應該非常清楚，給副總統這樣的資訊，或副總統自己誤會，應該向台北人說些話吧，怎麼會變成台北人的問題？

黃珊珊表示，台北是承擔疫情最大的受害者，上次的傳播鏈是先從宜蘭到獅子會再到全國進香，最後到萬華區，黃珊珊怒批，就算在萬華或其他縣市，那也不是任何縣市的問題，副總統講台北市開始，陳時中說要再去研究，那等他研究完再當市長吧。

至於指揮中心現在被外界認為是陳時中的第二個競選總部，黃珊珊表示，自己不從政治角度看，指揮中心存廢要看科學數據，如果已經開放邊境，且疫情趨緩，不需用特別條例或指揮中心統籌各部會的作業，那就可以解散，回到流感化重症再通報就可以。

另外台灣已經進入後疫情時代，疾管署明年防疫預算卻編列845億元，創史上新高，對此黃珊珊表示，自己沒有看到內容跟細項，去年因特別預算已編幾千億，就不需要編公務預算。黃強調若明年無特別預算，那就要看845億的預算內容是什麼，台灣人也不希望防疫打折扣，預算多編錢那就拿出來公開透明，不要像上次審預算包裹表決，每一條拿出來受檢驗，大家都會支持。