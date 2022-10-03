台股上周跌幅達到4.91％，外資持續調節台股，貨櫃三雄逆勢加碼，調節晶圓雙雄、壽險金控等大型股，今年前三季總計賣超逼近1.25兆元。

根據台灣證券交易所統計，上周外資在集中市場賣超334.45億元，累計今年年初至9月30日止，外資總買進金額為13兆4,795.24億元，總賣出金額為14兆7,260.52億元，累計賣超為1兆2,465.28億元。

外資總持有股票市值為16兆4,816.37億元新台幣，占全體上市股票市值的39.40％，較9月23日的17兆5,241.98億元新台幣，減少1兆425.61億元。

在個股買賣超方面，買超最多一檔為臺企銀(2834)，總計買超45,469張，群創(3481)買超30,610張居次，海運運價直直落，但外資逆勢買超陽明(2609)、長榮(2603)及萬海(2615)，分居上周買超第三、第四及第十三的個股，張數為19,062張、17,690張及5,915張。

賣超方面，金融股依舊是外資提款機，除了中信金(2891)賣超第一外，國泰金(2882)、玉山金(2884)、新光金(2888)及開發金(2883)都排入外資賣超前十大個股，賣超第二及第三的為台泥(1101)及聯電(2303)，賣超張數為76,818張及65,514張。台積電(2330)賣超34,607張排第七。