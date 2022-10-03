不讓大S的浪漫故事專美於前，小S（徐熙娣）在Podcast《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》也放閃，她坦言是在婚前旅行時覺得Mike超級貼心，不只隨時營造驚喜，連旅館都特別安排擁有超棒景觀的房間，讓她驚喜連連，旅行結束就覺得「這個男的」可以嫁了。

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小S跟Mike交往期間，因為Mike住在美國，就問小S要不要飛去美國找他？根本沒有獨自一人旅行過的小S沒去過美國，但她卻願意為了愛勇敢往前飛，一到美國就發現Mike已經排了滿滿的行程，加上他想到小S是第一次到美國，就該去賭城開開眼界，因此還事先預約景觀絕美的房間， 讓小S驚喜連連。

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正當小S覺得一切都太完美了時，發現Mike也有不解風情的一面，他事先安排賭城最熱門秀的第一排門票，可是秀一開始，就在座位上昏睡，小S問他這樣不是很可惜嗎？Mike則覺得小S看得開心最重要，讓小S非常窩心。

​2人在旅行期間全程黏緊緊，1分鐘親1下都不覺得多，讓Mike的朋友受不了直說：「你們夠了喔！」S媽說她也覺得Mike安排的行程最驚喜，她說有次2家人同遊東京，因為氣氛太好，還有親戚在米其林餐廳忍不住高歌起來，也算創了紀錄。

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最讓小S難忘的旅行還是帶著孩子出國，她耳提面命許老三先上廁所再出門搭車，結果許老三不聽，半途就說想上廁所，好不容易憋到精緻優美的日本高級餐廳門口，就當著餐廳老闆面前「解放」，害小S糗得拿著院子裡的水管沖乾淨痕跡，趕緊幫許老三換乾淨衣褲，現在想起來真是最累、卻也是最難忘的一次家族旅行。

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此外，小S跟S媽在Podcast大聊出國旅行的奇遇，2人曾經在埃及的火車上覺得怪怪的，怎麼其他車廂冒煙起火，導遊還說是宗教活動，後來安全回家，才知道原來他們的列車遭到恐怖攻擊，嚇出一聲冷汗。

S媽勸天下父母，如果子女有孝心帶老人家出門去玩，千萬要懷著感謝的心，好好品味就好，不要一直覺得「花錢」、「浪費」，反而玩得不開心。S媽說，旅行的相聚對家人來說是無價的，回想起來都是趣味，能讓家族更有向心力。