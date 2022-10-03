澎湖「砌石」工藝已漸漸失傳，賴峰偉感謝許陸選不藏私的教導社區民眾學習，並允諾縣府將大力推動鄉里傳統聚落樣貌保存，為澎湖留下珍貴資產。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣長賴峰偉前往七美鄉拜訪耆老許陸選，對於許陸選代表澎湖以「砌石牆」入選110年「農村文化技藝調查保存紀錄」的成就讚譽有加，賴感謝其致力保存無形文化資產，並承諾會請文化局妥善傳承傳統技藝。許陸選老師傅也說，一堵石牆要砌得好，須先搭架、拉線，確保牆面水平與垂直面平整，為了基底要穩固，要用大石塊做好基礎，石牆才「不會倒」

賴峰偉在七美鄉代表會主席葉長茂、西湖村長呂汶駿、前鄉長許進豐、許福存等人陪同下，前往高齡87歲的許陸選住處，身體硬朗的許老師傅與賴峰偉一見如故，暢聊養生之道、生活作息，以及70餘年砌石技藝的傳承。

許陸選表示，石牆堆砌看似簡單，其實大有學問。首先，師傅須先搭架、拉線，確保牆面水平與垂直面平整。為了基底要穩固，要採用大石塊當基礎，石牆才「不會倒」；砌牆須找尋適合堆疊的大小石塊，考量石頭形狀、擺設角度等，這樣牆面推砌起來才會「穩」，平順美觀，「直又平」。

賴峰偉表示，七美是玄武岩地形，先民生活與岩石密不可分，無論是疊屋居住、圍田種菜，都要靠師傅以人力將一塊塊大小石材依形狀交互堆砌，石塊砌成的房屋冬暖夏涼，菜宅則可抵擋東北季風吹襲，保護農作物生長。

賴峰偉說，隨著時代的變遷，「砌石」技藝已漸漸失傳，他感謝許陸選不藏私的教導社區民眾學習傳統砌石法，縣府將大力推動鄉里傳統聚落樣貌保存，為澎湖留下珍貴資產。