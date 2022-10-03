2022九合一大選逼近，根據媒體最新民調顯示，目前高雄市長陳其邁的支持度達52.01％、國民黨高雄市長參選人柯志恩則為20.3％，對此，陳其邁表示，民調數字是參考，上任後努力把過去落後進度追回來。柯志恩競選辦公室則認為，該份民調執行期間刻意挑選在930造勢晚會，民眾都走上街頭，根本無法在家接民調電話，民到可能有誤差。

對於最新民調結果，陳其邁回應，民調數字只是參考，他上任後，希望將過去落後的進度追回，輕軌二階就是最好例子，這2年他們實實在在解決民眾遇到的困難，在推動過程也努力傾聽民意、尋求共識，他們不會迴避問題，把問題擺爛放著。

陳其邁表示，輕軌是綠色交通非常重要的一環，所有捷運局同仁都非常努力，希望加強高雄捷運路網。但2018年前朝市府針對輕軌驟然說停就停，問題放在那邊也不解決，這對捷運局同仁造成相當大的打擊。

而柯志恩競選辦公室對於該份民調則有所質疑，柯辦認為，民調執行期間刻意挑選在9月28到30日時進行，而9月30日支持群眾走上街頭，使得部分支持者根本不可能在家裡接民調電話，顯示此波調查可能有所誤差。此外，摒除機構效應問題，此民調反映的只是930造勢晚會前的支持狀況，並不能反應目前實際狀況。

柯辦強調，觀察到柯志恩的青年支持度有提升的現象，顯示柯志恩逐漸獲得跨年齡層的支持。此份民調與柯辦內部執行的多次內部民調皆有所落差，然而，任何民調他們都會適度參考，作為未來調整的依據。