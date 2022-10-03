蔡英文總統今天提醒，家裡有小小孩的爸爸媽媽們，這幾天，如果有刷存摺，可以看到，政府發放的5000元育兒津貼，已經陸續入帳了。這是政府給爸爸媽媽的支持，更是執政團隊對爸爸媽媽的承諾。她也希望中央地方共同努力，為我們下一代的孩子，留下一個可以快樂成長的台灣。

蔡英文表示，養小孩，不是只有經濟上的壓力。從小孩來出生的那刻起，許多爸爸媽媽就會有數不盡的擔憂，擔心小孩吃的好不好，學習環境好不好，或是出門上班前，煩惱誰可以幫忙帶小孩，或下班時來不來得及去接送小孩。

她了解爸爸媽媽的擔憂，可能沒有停止的一天。不過，「政府可以做到的是，就是給爸爸媽媽多一分支持，多分擔一些擔憂」。她說，從她上任以來，我們希望減輕年輕人的負擔，育兒津貼已經翻倍成長。現在，第一胎5000元、第二胎6000元、第三胎以上7000元。我們要讓年輕爸媽負擔少一點、甜蜜多一點。

蔡英文指出，我們擴大公共化幼兒園3000班，今年也已提前達標。為了支持爸爸媽媽顧小孩、生小孩，我們還提高育嬰留職停薪，從6成薪調到8成薪；我們擴大不孕症補助10萬元，幫助渴望有小孩的夫妻，完成心願。

她強調，「0到6歲，國家跟你一起養」是執政團隊不變的決心及目標，政府一定會更努力，當各位爸爸媽媽的神隊友，她也希望中央地方共同努力，為我們下一代的孩子，留下一個可以快樂成長的台灣。