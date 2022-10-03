1名北藝大美術系女學生日前上網徵求家教學生，1名家長私訊她稱孩子想學「人體素描」，接著竟傳送好幾張裸照，甚至有私密處近照，該家長說模特兒是女兒的同學，還說是「器官聚焦」，該女學生當下裝作鎮定建議對方到專業畫室學習，直言這是情色、非藝術，事後將對話截圖並提告。

該女學生在Dcard發文，她是名北藝大美術系學生，日前在臉書上徵家教學生，1名家長因此私訊她稱孩子想學「人體素描」，她當下建議對方找專業的人體寫生畫室，不建議用家教方式，沒想到對方傳來好幾張近距離的女性全裸照，她再試著解釋人體素描注重光影和藝術呈現，該「裸照」相當不適合用來畫作。

美術系女學生上網徵求家教學生，1名家長私訊她稱孩子想學「人體素描」，沒想到接著竟傳送好幾張裸照，甚至有私密處近照，女學生怒炸提告。（翻攝自Dcard）

該名家長說照片中是女兒的同學，原PO說未成年的人體模特兒可能會有法律疑慮，沒想到對方接著又陸續傳出數張色情意味濃厚的裸照，其中還有私密處近照，對方說「記得老師說過，重點的聚焦」還說是「器官的聚焦」，原PO稱這種作品若變成畫作，只會有情色、而非藝術。

該女學生目前已向警局報案，也會走民事求償；其他網友留言「這絕對不是家長，就是一個噁男假帳號在騙女生裸照還想讓妳幫他當畫師」、「他後來很明顯是假詢問真騷擾，想看你不舒服的反應滿足他變態的心理」、「這什麼怪人」、「三X，我敢確定這不是家長」、「妳太單純了，他只是噁男才不是什麼家長」。