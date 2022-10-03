高雄市政府社會局為照顧弱勢家庭，今年擴大結合慈善團體及企業資源，免費為高雄市中低收入戶、領取弱勢單親家庭子女生活補助者，及輕、中度身障生活補助者投保微型保險，截至今年9月總計提供5萬7836人免費投保。

高雄市議會第3屆第8次定期大會提案訂定「高雄市弱勢族群投保微型保險自治條例」，已於今年9月27日三讀通過，該條例所定的弱勢族群同高市今年度投保對象，高雄市社會局積極持續媒合民間資源協助投保，以提供弱勢市民微型保險之保障。

社會局幫助的對象是政府列冊的中、低收入戶，經審定符合資格者，因意外死亡者、意外失能最高可獲得補助30萬元新台幣。經濟弱勢族群「微型保險」法制化後，預估符合納保對象將擴大為9萬多人。

社會局自2014年與慈善單位合作推動微型保險方案。弱勢家庭因缺乏穩定的經濟支持與資源，在面對意外傷殘或死亡等意外事故衝擊時，導致家庭生活陷入危機，甚至可能落入貧窮的惡性循環。

這幾年來高雄市政府持續整合公部門與民間資源推動「高雄市經濟弱勢市民微型保險」，希望透過保險，讓弱勢家庭在面臨突發狀況時，發揮及時雨的功能。

社會局說，高雄市長陳其邁希望結合民間的力量攜手照顧弱勢家庭，並在需要的時候給予及時的協助，此次將微型保險法制化，擴大納保對象，就是希望公私協力一起協助經濟弱勢家庭投保微型保險，使他們面對風險時能夠因應，令生活更有保障。