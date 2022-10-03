法務部今至立院報告選舉期間查賄狀況，檢警都將打擊假訊息列為重要工作項目之一。國民黨立委李貴敏質疑檢警打假雙標，行政機關造謠卻不查辦，調查局長王俊力對此竟回應，行政機關發布錯誤訊息，自己會做澄清；讓李貴敏怒轟沒有法治了。

李貴敏質詢，百姓被偵辦發布錯假訊息，被查的人會覺得被查水表，心理壓力很大，但政府機關也可能散播假訊息，調查局對於老百姓跟行政機關的偵辦標準是否一致？

王俊力表示，只要符合假訊息，符合惡假害的條件，涉嫌犯罪的話，標準都是一樣的。

李貴敏接著質疑，那像是網紅Bump踢爆救助杜拜受害台人被在外館受阻，外交部嗆他以訛傳訛事後被打臉，又或是陳時中於2020年聲稱買不到疫苗、ACIP召集人李秉穎說永齡基金會買的疫苗是快過期了，都是官方的假訊息，哪一件調查局查過了？

王俊力說，是不是假訊息還要判斷，李貴敏反批，要查才能判斷啊，不能遇到行政單位，就說要判斷，遇到老百姓就調查凌遲人家。王俊力說，行政機關本於職責對外所做的宣示，若有錯誤，「他們自己會澄清。」

這樣的回應讓李貴敏怒轟，「現在中華民國是兩套標準？」行政單位可以自己澄清就沒事，老百姓澄清不可以？中華民國還有法治嗎？標準怎麼會這樣？

王俊力解釋，若民眾發布的訊息有錯誤，他們自己做澄清，那就不符合惡假害要件，就不會被認定為假訊息。