民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選總部指出，根據中華亞太菁英交流協會3日公布最新民調顯示，沈慧虹、高虹安、林耕仁分別獲得30.4％、27.3％、17.9％的支持度。沈慧虹表示，謝謝市民的肯定，她已經舉辦超過50場願景說明會，20場政策發表會，將會一步一腳印、爭取市民支持。

沈慧虹競選辦公室執行總幹事陳建名表示，沈慧虹打出「新竹光榮我帶頭」，主打政績牌，近期更與蔡英文總統、前市長林智堅、立委柯建銘合體，喚醒新竹市民對於過去8年政績的記憶，不少網友紛紛分享政績、肯定市政，他強調，沈慧虹自參選以來，已舉辦超過50場的地方說明會、20場的政見記者會，未來仍會繼續努力，逐步爭取選民認同。

陳建名指出，新竹市民理性、高自主性，沈慧虹近期主打8年政績，備受市民肯定，而這項民調報告執行日期為9月28、29日兩天，在這之前藍白兩陣營參選人林耕仁、高虹安已相繼發生論文抄襲、學歷歧視等風波，該民調結果也顯示，新竹選民對於高虹安高傲自負的態度相當不認同，高虹安顯然已失去民心。

他進一步表示，民調數據顯示，民眾黨支持者對於高虹安瞧不起中華大學的發言，有37.3％認為不適當，高於34.1％認為適當，顯示高虹安的歧視發言，無論哪個政黨的支持者，都無法認同。

另，民調也顯示，高虹安在國民黨的支持度為44.15％，高於國民黨候選人林耕仁的36.3％。陳建名說，這也顯示藍白支持者有高度重疊，高虹安雖高舉第三勢力，但從數據及近期藍營紛紛跳出來支持高虹安，都證明高虹安其實就是國民黨的代理人。

沈慧虹競選總幹事李妍慧則表示，選舉千萬不能只看臉書，要看到臉，這兩周在地方跑輔選行程，明顯感受到風向已經逆轉，她強調，「黃金交叉已經發生」！

李妍慧說，這是高虹安9月20日爆出學歷歧視失言風波之後，相關單位所做的第1個公布的民調，新竹選民的反彈力道恐怕是高陣營始料未及，高虹安也低估了新竹市民對於新竹市府的施政滿意度的肯定。

陳建名同時表示，此份民調訪問於9月28日至9月29日進行訪問，成功訪問1018位20歲以上有投票權的新竹市民眾，以新竹市住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.07％，此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。