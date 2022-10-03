深受消費者喜愛的電動機車品牌Gogoro，自9月推出「0頭款、0資費、0利率、0保養」的「四大0負擔」超值優惠方案後，因為符合消費者購車需求，成功帶動門市賞車人流大幅成長，創造出Gogoro車款的銷售表現佳績。九月份Gogoro VIVA MIX訂單較八月成長超過72%，九月份Gogoro VIVA XL訂單更比八月倍增，成長幅度超過119%。

為回應消費者熱情支持，Gogoro周一宣布延長「四大0負擔」超值優惠方案至10月24日，並提供指定車款可改選新台幣6000元的現金折扣優惠，且購車時仍可搭配政府補助，以桃園市為例，只要符合政府新購或汰購補助資格，可享政府最高補助新台幣2萬7300元，讓消費者輕鬆無負擔的入手Gogoro智慧電動機車，共同迎接電動機車黃金年代。

Gogoro購車優惠強勢出擊，針對兩款熱銷車型提供快閃優惠，即日起至10月24日於全台購買Gogoro VIVA MIX BELT或Gogoro VIVA XL BELT，即享新台幣6000元現金折扣優惠，消費者亦可同時選擇36期0利率方案，輕鬆入手價即能享有獨特FLO DRIVE皮帶傳動系統車款帶來的安靜、低噪、平順騎乘體驗。

Gogoro銷售、服務維修量能全面提升，Gogoro在全台灣已擁有超過50萬位車主、622個Gogoro服務中心與特約推廣站，超過800位Gogoro維修工程師投入售後服務與維修的行列，透過內部專業的技術訓練和考核，提升維修工程師的專業知識與技能，帶給消費者更縝密、更高品質的服務。Gogoro一直不斷精進，強化前、後端顧客服務系統，透過服務顧問與技術人才的攜手合作、相輔相成，以提升顧客滿意度，致力展現全面進化的品牌體驗，2022年服務滿意度平均達到4.8分(滿分5分)，成果卓越。

為提升對消費者的服務便利性，Gogoro積極拓展多元銷售與服務通路，透過「Gogoro特約推廣站」讓更多傳統機車行加入銷售與維修電動機車的行列。與去年同期相比，今年9月全台Gogoro特約推廣站的據點數大幅成長288%，未來隨著更多機車行成為Gogoro特約推廣站，將提供消費者更完善的多元銷售與維修據點。每家「Gogoro特約推廣站」都將以顧客為核心，進行車輛銷售和保養維修等一站式服務。對消費者而言，「Gogoro特約推廣站」將帶來更大的便利性，不僅是購買電動機車的起點 ，也是維修保養電動機車的好厝邊，更是政府推動「傳統機車行升級轉型輔導計畫」的好幫手。