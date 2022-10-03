中磊（5388）因近期股價跌跌不休，於9月30日宣布啟動庫藏股，由於前次執行庫藏股時間109年3月18日迄今已逾二年半，此番庫藏股護盤效益如何？特別引發市場關注。

台股跌跌不休，也拖累績優股中磊的走勢，因疫情未見緩和跡象，為避免非理性殺盤，中磊於9月30日董事會中決議買回庫藏股，這已是中磊掛牌以來第11度買回庫藏股。

中磊此次預訂買回庫藏股5千張，買回價格區間為55.16～90元，惟股價低於區間價格下限仍將繼續買回，買回期間自10月3日起至12月2日止，買回的庫藏股將用以轉讓給員工。

不料中磊今日首日買回庫藏股，就碰上美股破底行情，伴隨著台股開低，中磊的庫藏股行情也備受考驗，早盤在市場信心不堅下，中磊庫藏股買回首日僅以78.9元開出，小漲0.1元，九點半過後，甚至一度由紅翻黑，所幸台股即時回神，縮小跌點，也讓中磊得以重返80元大關，盤中甚至見到81.7元的高點，漲幅達3.68％，中磊庫藏股神救援仍算是先馳得點。