為與全台消費者一同歡度國慶，foodpanda 亦於本月祭出全年最「台」優惠，美食外送輸入指定優惠碼最高可折200 元，生鮮雜貨、pandamart 熊貓超市滿額也可現折250 元。整偌個十月，foodpanda 邀大家叫外送享受「台好吃」美食。

即時外送平台 foodpanda 從過往數據發現，台式美食一直以來都是外送最受喜愛的餐點類別。經典國民小吃魯肉飯與肉燥飯，更是全台消費者的「熊愛台味」。foodpanda 也發現受到飲食習慣影響，從南到北不同城市都有獨特的在地美食上榜。

foodpanda 統計，台式美食一直都是最受消費者青睞的餐點類別，平均每 10 張美食外送訂單便有超過4單選擇台式美食，是大家最熟悉的好滋味。其中消費者最愛吃的台式餐點，便是經典台味小吃魯肉飯與肉燥飯，全台今年已賣出超過上百萬碗。緊追在後的是同樣在街頭巷尾隨處可見的鍋貼與大腸臭臭鍋，都是台灣人最懂的專屬美食。foodpanda 同步統計消費者最常搭配訂購的銅板價台式小菜，分別為燙青菜、滷蛋、荷包蛋、皮蛋豆腐、油豆腐，雖然看似家常，但卻又能為搭配主食添加多元變化，滿足消費者的味蕾。

說到魯肉飯與肉燥飯，不論是用豬肉丁或是絞肉製作，foodpanda 透過訂單資料亦觀察到有趣的現象：台灣南部大多使用「肉燥飯」命名，中部則是「魯肉飯」與「肉燥飯」比例大約各佔一半，到了北部則幾乎都使用「魯肉飯」，南北大不相同！

除「魯肉飯」與「肉燥飯」的名稱差異外，從外送選擇也能看出台灣各地的台味偏好。南部城市養殖漁業發達，裝滿澎湃海鮮的鍋燒意麵便是當地消費者的熱愛餐點，一碗就能享受到新鮮滋味，從早到晚都吃不膩！雖然炒麵全台都有，但最愛吃炒麵的非台中人莫屬，一盤炒麵配上一碗豬血湯，便是經典台中早餐搭配。另外一項中部在地台味爌肉飯同樣榜上有名，每個消費者都有自己的口袋名單。對北部人而言，米粉湯就要粗米粉才對味！粗米粉的口感配上熬煮充滿鮮味的湯頭，一碗就能帶來大大滿足。 為迎接即將到來的國慶日，本月 foodpanda 特別祭出一系列超「台」優惠，邀大家一起呷台味。訂購美食外送使用「台好吃」系列優惠碼，最高可現折 200 元。訂購生鮮雜貨與 pandamart 熊貓超市滿指定金額，輸入專屬優惠碼也有250 元優惠。熊愛台味就是要叫 foodpanda 送～