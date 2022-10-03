數家壽險業者近日向金管會提出資產重分類方案，欲將債券重分類道攤銷後成本（AC），以成本列帳，使淨值馬上回升；但會計公報理應維持穩定，IFRS9一旦選定分類方式，原則上不應再改變，今日財委會決議，建請金管會與會研基金會解釋之前，邀請會研基金會與相關學者做出解釋意見。

金管會保險局長施瓊華今（3）日指出，業者現金流沒問題，8月看到整個壽險業保費收入1.6兆、給付約1.2兆，現金與約當現金9000億元，

目前國內壽險業資產面採9號公報（IFRS9）、負債採四號公報（IFRS4），無法平衡表達資產負債帳列價值，2026年IFRS17上路，現在又跳出重新解釋IFRS9，立委高家瑜質疑提出現在喊出更改會計原則的時間點，「發股利時不更改會計制度，淨值為負就更改會計制度，是有利大股東不用拿錢出來增資」。

高嘉瑜指出，世界上最大的能源公司安隆（Enron）曾以會計帳目超前認列等方式操縱損益，釀出風暴，現在會計制度更動更會造成投資人對財報的信任風險。今年第二季淨值較去年底下跌最多的是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽；而他們是因為持有大部位美元計外國債券，高嘉瑜質疑為何不投資台灣，黃天牧說，是因為台灣資本市場沒提供足夠固定收益商品。

保險局長施瓊華說，業者淨值或資本適足率（RBC）不足，要限期提出財務業務改善計畫，否則會有後續（接管、解散）措施，但要到今年底、也就是明年3月年報才知道，因目前自結數只是反映公司波動情形，至8月整個壽險業保費收入1.6兆、給付約1.2兆，現金與約當現金9000億元，整個保險業流動性沒問題，壽險業現金不會是問題。

施瓊華說，壽險業者實質經營面沒問題，淨值因負債鎖定，資產以公允價值衡量，負債面評價落差缺口應逐步縮小，淨值應會回升3％。目前因逐號公報接軌有時間落差，17號公報還再準備調整系統等，需要時間。

施瓊華指出，因9月升息累積幅度太高，又以固定收息產品為主，債券殖利率上升導致評價損失，債券只要沒賣，虧損就不會實現；整體看來，壽險業到8月稅前還有淨利，現金流量也沒問題。會計認列方面，因聯準會升息到年底，還有一段時間可處理。