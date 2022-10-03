群聯(8299)短線受到市場需求低迷衝擊，全年營收拚和去年持平，但長線群聯仍看好企業級應用增溫、原廠SSD/PCI-E Gen4/5委外訂單等，群聯今早盤後黑翻紅急拉，帶量大漲，漲幅逾7%，站回月線。

群聯第三季營運動能持續受到消費性市場需求低迷、供應鏈存貨調整影響，但仍期待年底有旺季需求，全年營收有機會和去年持平。群聯目前庫存水位與第二季底差異不大，估計第三季庫存週轉天數可能較上季升高，亦高於過往正常水準平均約110~120天，截至第二季庫存備抵達10億元。

儘管群聯消費型產品貢獻營收30%，相對過去占比大幅降低，有利於對抗景氣波動，但下半年Nand Flash價格看跌且跌幅有擴大跡象，導致群聯毛利率持續有下滑壓力，短期展望仍偏保守。

另外，近期市場傳出Nand原廠計劃減產以量制價、改善市場供需，但法人認為，目前原廠都已經跌破生產成本，NAND價格已經是底部，所有的原廠都面臨要不要減產的問題，假設第四季減產發生，明年第一季供應狀況會改變，且NAND跌價過程中會刺激需求，導致供需又失衡。

中長期來看，群聯仍看好企業級應用增溫、原廠SSD/PCI-E Gen4/5委外訂單等，毛利率目標維持27%正負3%。群聯和AMD、Micron一起發布PCIe 5.0 Ecosystem，PCIe Gen5預期會在未來2-3年內變成主要產品，目前仍是非常高階的產品。