國立中山大學海洋科學系講座教授陳鎮東最新研究發現，黑潮深水輸送著60年前、美俄核彈試爆遺留的大量放射性銫137，含量遠超福島核爆2016至2018年每年釋出海洋的1000倍，可輸送至東北角湧升海域被蝦蟹藻類吸收，若人類捕食恐受影響，研究結果獲世界頂尖期刊「海洋污染公報」刊登。

陳鎮東近日獲選美國地球物理聯盟會會士，為台灣海洋科學領域第一人，他與台灣海洋科技研究中心、台灣大學、台灣海洋大學及行政院原子能委員會輻射偵測中心組成研究團隊，自2018年開始，即採樣調查台灣周遭海域的銫134、銫137及其輸送情況。

陳鎮東指出，2011年3月11日日本福島核能電廠事故釋放了大量放射性元素銫，黑潮200到400公尺深處，有最強的銫137輸送量，且是2016至2018年福島地區每年釋出到海洋的1000倍。

陳鎮東表示，福島及核爆會產生放射性銫134與銫137，目前半衰期較短的銫134已經偵測不到。而半衰期較長、約30.2年的銫137，並非全是福島事件造成，多數來自於60年前、1958年至1962年間的美俄密集核彈試爆，但目前含量均低於原子能委員會之紀錄基準值，還不至於對人體造成危害。

不過團隊推測，台灣東北角屬海洋重要湧升地區，海洋深水會在此處湧升到東海表面，銫137可能會從海洋深處湧升至表層水深約20公尺處，藻類、海洋生物吸收後，進而被人類從事海洋漁業如養殖、捕撈時利用，恐影響人類健康。

陳鎮東說明，福島事件後，釋放的銫134及銫137多年來透過大氣循環從大氣和陸地輸入太平洋，絕大部分順洋流往東流向美國，部分經由西北太平洋的海水循環進入黑潮抵達台灣，更經台灣東岸向北流回日本，這個過程至今仍持續進行。他強調，雖然福島釋放的物質的確會流到台灣附近，但台灣觀測到的銫，不見得都是福島釋放的，很大部分是過去核彈試爆殘留物質。

日本擬於明年春天排放福島含氚廢水，陳鎮東也藉該篇研究指出，核彈試爆過程，原子彈會釋放銫137，而氫彈會釋放氚，台灣附近量測到的氚也可能是過去核彈試爆所留下。