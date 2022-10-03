美國聯準會急速升息12碼（3％），意外造成壽險業淨值暴跌，金管會主委黃天牧3日表示，這次升息是「不正常的情況」，在市場劇變時，會計公允價值「未必能真正穩定表達公司的價值」，因此金管會此時必須出手幫助壽險公司，作監理上的調整。

黃天牧透露，若在會計公報精神允許範圍內去調整分類，金管會尊重。亦即只要會計研究發展基金會同意等，金管會並不會反對壽險公司進行債券資產重分類，度過這資淨值難關。

黃天牧表示，去年此時壽險業是如何的榮景（即獲利創歷史新高），今年又是如何的情況（指壽險獲利衰退、淨值水跌，且七家淨值比不到3％），主要是二項原因造成，一是2018年接軌資產面9號公報時，壽險公司決定OCI及AC項目下的債券分類，這是自己的選擇造成今日的結果；二是負債面仍未接軌IFRS17，即與資產同步以市價反應。

而壽險業去年大好、今年大壞，黃天牧說都是升息造成的，跟壽險公司體質沒有關係，是會計政策表達，金管會就是因為這樣的原因，要作監理的調整。

黃天牧並以2001年安隆案為例，當初安隆就是以市價操縱損益，出現美國最大弊案，因此公允價值在市場穩定時是OK的，但若市場劇變時，未必能真正反應公司的真實價值，而這波升息已是不正常情況，用公允價值未必能反應壽險公司的真實情況。

且前二年疫情嚴重時，很多國家都延後實施銀行資本要求的新巴塞爾協訂3，黃天牧說，嚴峻時要有一些權宜的措施，讓市場更穩定，讓民眾安心，這種作法不是只有台灣；同時資本適足率相關管理是法律明訂的數字，金管會不會去調整，但各公司提改善報告，金管會是有監理裁量權，即有空間可給業者時間調整。

保險局局長施瓊華亦強調，淨值比是看12月底，不是9月的自結數，同時前八月壽險業總保費收入1.6兆元，保險給付1.2兆元，仍有差額，且壽險業帳上現金及約當現金有9,000多億元，流動性及保險給付不成問題。