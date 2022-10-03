64歲香港前TVB藝人吳博君被譽為「綠葉王」，2018年患上罕見的漸凍人症，而他61歲的太太自幼患先天性小兒麻痺症，又有青光眼，視力衰退，精神體力漸差，長年累月吃力地照顧丈夫。上個月吳太太出席「殘疾人士照顧者對施政報告期望意見調查發布會」就淚訴當中的辛酸，希望政府向患者家屬加強援助，能減輕照顧方面的壓力。

近期，吳博君病情走下坡，飲食、大小便全在床上，生活陷入困境，吳太太凌晨還要起床2次幫丈夫反身，全年無休，她3年前聘請外傭減輕照顧壓力，但面對每月額外支出，擔心終有一日耗盡積蓄，屆時兩老將無法面對困境。

吳博君看病畫面曝光。(圖/微博)

身為照顧者的吳太太身心備受煎熬，時常情緒崩潰，要定期看精神科覆診吃藥，她坦言，其實丈夫脾氣已經控制得很好，但當看到身邊人身體愈來愈差，自己又沒有能力改變，每個月要補貼萬幾塊，不敢想什麼時候會完全沒錢，要不是有外傭的幫忙，狀況可能會更加棘手。

此事曝光後，多年來熱心公益的香港資深藝人「好姨」薛家燕，透過當地莒光文化服務基金義工捐助3萬港幣（約12萬台幣），還有多位義工日前冒著暴雨，特別探訪卧床的他，詢問有關最新病況進度，更令人暖心的是，吳博君在TVB無綫第8期藝員訓練班的同學也紛紛對他伸出援手，他在受訪時說：「好多同學知道都捐錢給我，看到劉德華也都有捐，大家都好有心，很感謝他們。」