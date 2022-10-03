鏡電視錄音外流，披露鏡週刊社長裴偉稱蔡總統與蘇揆介入鏡電視取得執照過程，蘇揆日前在立院稱「不必去查」，引發爭議。國民黨立委洪孟楷今質詢法務部長蔡清祥，檢察官是否需要分別傳喚，避免串供？蔡清祥說他尊重檢察官獨立辦案，但一般在辦案也不會告誰就要傳誰，很多立委也被告，難道每個都要傳嗎？

蔡清祥今天至立院司法法制委員會報告選舉期間查賄情形，立委關注鏡電視錄音事件。洪孟楷質詢調查情形，蔡清祥說，已經轉達民眾黨立委蔡壁如所提供相關資料給權責機關，應該有立案，他們應該會處理，但那是僅限於蔡壁如所提供資料。

洪孟楷質疑，錄音內容指證歷歷，說總統跟院長介入，蘇貞昌也是利害關係人，那是不是要避免串供，分別傳喚過來？

蔡清祥說，尊重執法人員專業判斷，該怎麼查由他們決定，不是由法務部長決定。

不過蔡清祥也提到，一般在偵辦案件，也不會說告誰就一定要傳誰來，若顯然跟事實不符，或是不需要再傳喚，就不會傳，要不然立委也常常被人告，難道每一案都要把立委傳來嗎？也不需要嘛！

洪孟楷則說，這案與事實很相符啊，鏡電視確實拿到執照了，「都照劇本演出啊！」

國民黨立委林思銘則質詢，蘇揆公開說「不必去查」，有無指揮辦案，那檢察官到底要不要查？蔡清祥強調，檢察官一定會秉持職責，他不會要求檢察官查或不查，檢察官自己就會查，要相信檢察官跟廉政官，不會受到外界輿論影響。

國民黨立委李貴敏則表示，此案不應私下簽結，是社會矚目案件，就算簽結也應該告訴全民，蔡清祥回應都會依照規定辦理。