外銀瑞士信貸（Credit Suisse）發生資金和流動性疑慮。金管會證期局指出，瑞信在台灣僅一家券商，是規模不大的證券經紀業務，因是今晨才知道這件事，後續詳細了解。

ABC News記者David Taylor上周末在推特上發文指出，據可靠的消息指出，一間國際大型投資銀行瀕臨危機。市場紛紛認為擁有百年歷史的瑞士信貸集團成為風暴中心，英國金融時報更引述高階主管的說法指出，瑞信的主管在周末頻頻打電話安撫客戶，並向其保證公司的流動性。

目前瑞信財務危機確切的狀況仍未明朗，有分析師認為，瑞信確實是歐洲最糟的大銀行，但並沒有立即性的危險，甚至沒有到危機的程度，且該公司股價下跌，主要是在面臨困境時欠缺解決辦法。

然而先前也有專家推估，就算瑞信進行一連串的整頓，恐怕還有40億美元的資金缺口，這也會導致狀況可能持續數年，裁員與縮減成本的規模也會變大。