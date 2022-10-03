國民黨副主席夏立言3日表示，自己是唯一在大陸官員面前告知，有9成台灣人民反對軍演且感到憂慮。他認為，現在兩岸沒有任何溝通管道，台灣短短幾年變成全世界最危險的地方，只有國民黨執政才會看到和平。

夏立言8月出訪大陸，今日出席國民黨基隆市長參選人謝國樑競辦座談會，他主動分享，訪陸時在大陸官員面前談及，台灣有9成人民反對軍演，對軍演感到不適、憂慮，也在訪談過程發現，現今在陸台商面臨沒有航班、航點往返兩岸問題。

其中廣東地區有30萬台商沒有飛機，上海地區1星期只有1班次，廈門地區雖每天有2班次，但候機名單長達1000人。夏立言表示，許多台商已經沒有選舉資格，只是想回台看看家人，但政府連這個都做不到。另有關ECFA問題，大陸在要求下明確表明暫時不會停止，同時表示願意協助被騙往柬埔寨的台灣年輕人。

最後，夏立言說，兩岸目前兵凶戰危，不像過去國民黨執政8年，台灣海峽是和平之海，現在短短幾年變成全世界最危險地方，大家討論「何時打仗、會不會打仗、如何打仗、美國及日本會不會來」，他認為，民眾得到的資訊少之又少，政府什麼都不讓知道，情況非常危險情況。

夏立言指出，兩岸談判要有溝通管道，他過去在陸委會桌上有電話，可以直接撥通到國台辦，現在電話雖還在但不會再響起，兩岸沒有任何溝通。他提及，前幾年雄風三型飛彈若是打到中共軍艦船隻，可能因兩岸無溝通管道，引起更大戰爭。

夏立言表示，國民黨與大陸有溝通管道，了解兩岸關係重要性，也知道如何處理兩岸關係，只有國民黨執政台灣同胞才會看到和平。