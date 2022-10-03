台灣心肌梗塞學會為獎勵到院前救護技術員於急性心肌梗塞照護的貢獻，並交流各縣市間的到院前照護優點，特辦理「第一屆金心獎-台灣最佳心肌梗塞緊急救護員頒獎典禮」，由各大隊提報並經緊急救護科審核，由第三救災救護大隊重陽分隊代表消防局參加全國團體金心獎競賽，並成功奪得前五名。

心臟急病是2021年十大死因的前三名，急性心肌梗塞更是心臟病死亡的主要原因之一，當冠狀動脈因血栓阻塞導致心臟無法獲得足夠的氧氣及營養，導致心肌壞死，容易引發心律不整和心臟衰竭，而越早期發現急性心肌梗塞，可以越早將患者送往合適醫院，早期做心導管手術，減少患者心肌壞死面積，讓患者可以儘早回到正常生活當中。

為提升到院前急性心肌梗塞患者照護品質，新北市消防局除了於各行政區設置專責救護隊，當中重陽專責救護分隊配置14名EMT-P(高級救護技術員)不分晝夜守護三重居民，在心肌梗塞患者之照護貢獻上著實功不可沒，以心肌梗塞案件類別進行分類，多項統計皆為全局之冠，包含「出勤次數最多、執行心電圖最多及到院患者確診心肌梗塞最多」；再配合醫療指導醫師給予藥物，大幅縮短急診診斷時間，儘早送往心導管室打通血管，挽救更多危急患者生命。

新北市消防局表示，平時辦理各種訓練增進自我技能及社區民眾疾病的意識，提升新北市緊急救護能量、品質及服務，打造健康幸福新北市。