鏡週刊社長裴偉日前被吹哨者爆出請總統、行政院長向NCC施壓，通過鏡電視的執照申請案。對此裴偉今天（3日）接受廣播節目專訪時表示，「我絕對沒有跟蔡英文總統、蘇貞昌院長有過聯繫」，針對曝光的錄音檔，他說，這不是股東會上的內容，而是散會之後的閒聊，當時為了讓股東放心，說了一些安撫股東的話，也許有些膨風，「但沒有那麼厲害直達天聽」。

裴偉表示，股東會其實只有不到24分鐘的時間，宣佈散會後大家有些閒聊，由於當時鏡電視已經24個月沒有拿到執照，股東們對此非常不安，所以有向股東說明NCC確實有在卡關，但我們有做一些努力。

裴偉說，我無法說明錄音帶的情形，是因為內容並不完全，不曉得錄音做過哪些剪接。但他強調，「沒有那麼厲害直達天聽」，否則執照也不會經過了26個月還沒核發，甚至核發執照以後還有這麼多嚴格的限制。

裴偉還抨擊NCC，中嘉、凱擘等系統業者早在今年5月就把鏡電視上架86台的申請案送進NCC，甚至董監人事案也早就送進NCC審議，不過NCC直到現在對這兩個案子都不審理，裴偉認為，NCC這番不審理的作為才是怠惰、濫權，甚至箝制電視台。