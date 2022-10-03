出生率越來越低，是許多國家都須解決的大問題，台灣則推出許多補助，希望提高爸媽們生小孩的意願。民進黨屏東縣長候選人周春米提醒，爸媽們近日如果看到存摺多了幾千元不用緊張，因為是育兒津貼入帳了。
周春米今（3）日在臉書表示，她與蔡政府一起努力，推出「0到6歲國家跟你一起養」，除了津貼再加碼之外，更增加產檢假，並推動不孕症補助等福利，就是希望讓爸媽們能夠安心生、放心養。
周春米提醒，爸爸媽媽們可以趕快查收帳戶，如果看到存摺內的錢變多，那就是5000元的育兒津貼已經入帳囉！
出生率越來越低，是許多國家都須解決的大問題，台灣則推出許多補助，希望提高爸媽們生小孩的意願。民進黨屏東縣長候選人周春米提醒，爸媽們近日如果看到存摺多了幾千元不用緊張，因為是育兒津貼入帳了。
周春米今（3）日在臉書表示，她與蔡政府一起努力，推出「0到6歲國家跟你一起養」，除了津貼再加碼之外，更增加產檢假，並推動不孕症補助等福利，就是希望讓爸媽們能夠安心生、放心養。
周春米提醒，爸爸媽媽們可以趕快查收帳戶，如果看到存摺內的錢變多，那就是5000元的育兒津貼已經入帳囉！
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