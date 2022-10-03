由台科大學生們從零開始打造的方程式電動賽車在校園內正式亮相，學生們懷著對賽車的夢想和熱情組車隊，初期只有3、4個人，後來慢慢有機械、電控、電力的同學們加入，組成10幾人的團隊，整合不同領域專長，打造台科大的第一個學生車隊，挑戰國際競賽。

台科大電動賽車隊除了邀請他校車隊夥伴相互觀摩，更透過展示感謝業界提供的各項技術指導與贊助，並廣向台科大各系所的學弟妹招募成員，傳承交棒，讓臺科大的第一台電動賽車明年能至日本參加國際賽事。

台科大方程式賽車隊由應用科技學士學位學程機械製造組陳柏華所創立，有著賽車夢想的他與同學林鴻新，兩人分別都是技能競賽選手出身，擁有板金、焊接、冷作等專業技能的他們，卻苦無校內無自有車隊，因此他們從零開始打造台科大的車隊。

陳柏華說，學生車隊必須尋求學校、校友、廠商的贊助籌措經費，更需要許多技術指導、場地空間和各式資源，車隊的團隊溝通、工作分配、技術、經費管控、人員招募、行銷規畫各方面都是必須面對和學習的問題，靠著大家爆肝的努力，費時1年多打造出台科大第一代電動賽車EV-927。

裕隆汽車總經理姚振祥是台科大方程式電動賽車最大的支持者，不僅裕隆汽車支持，校友的他更自掏腰包支持學弟們。看到首台電動車EV927達成階段性的目標很開心，裕隆汽車重視產學合作，希望未來能與台科大有更多合作機會。

新接任隊長的機械系廖翊宏表示，第一代賽車EV927已於今年8月在台中參加「FST台灣盃學生方程式聯賽」，已通過傾斜測試、車手逃脫、機械檢測、電力檢測等流程，新一代的團隊將著手在電力系統，希望更多電機、電子系的同學加入。廖翊宏說，車隊分成電力組、車體組、底盤組、行政組與行銷組，歡迎更多熱愛賽車的同學加入。