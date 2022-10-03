民進黨台北市長候選人陳時中1日在競總成立大會上，怒轟國民黨台北市長候選人蔣萬安「不要以為能靠操作『討厭民進黨』勝選」，此舉遭國民黨前台北市議員羅智強反嗆「大家更討厭你」。相關報導經轉經轉發至社群平台Ptt後引發熱烈討論，有網友開嗆陳時中，「民進黨當年不也靠『討厭國民黨』贏的」？

對於陳時中怒轟蔣萬安一事，羅智強今（3）日發文表示，陳的說法讓自己忍不住笑出來，「原來陳時中也知道社會大眾『討厭民進黨』啊！」羅指出，因為討厭民進黨，理所當然就要下架陳，怎麼可能要討厭民進黨的民眾去支持陳？羅更直言陳還搞錯一件事情，就是民眾不僅討厭民進黨，更討厭他本人。

而在《中時新聞網》相關報導被轉發至Ptt後，相關討論呈現「爆」等級，鄉民們開嗆陳時中，「你的側翼都在打別人，好意思講這個」、「就是討厭民進黨，怎麼了嗎」、「不討厭你要討厭誰」、「你不知道你的仇恨值很高嗎」、「你怎麼不先檢討為啥會被討厭」。

另外，也有網友狠酸，「可是民進黨比較討厭欸」、「自我介紹又來了」、「民進黨不也是靠著社會上討厭國民黨在拿票的嗎」、「仇恨值刷那麼高，還想拿中間選票」、「不然你以為蔡英文怎麼連任的」。