親朋好友中總有熱心又慷慨的人，願意付出關心，《摘星工廠》運勢專欄指出牡羊座、處女座、水瓶座對朋友或親人講話都很直接，遇到事情時即使是表達關心，也不會顧慮對方的心情和面子，他們會把像針般帶刺的話都一一告訴你，雖然心裡會不舒服，但是忠言逆耳，所以還是接受吧。

1.牡羊座

牡羊座很熱心，對陌生人會路見不平，對好友更是會不吝付出。如果你有什麼需要，打個電話牡羊座就會接，很講義氣又熱血的他們，會讓人很感動，但是牡羊座會用非常直率的方式來安慰你，不會顧到你的面子跟心情，這時候心情會更加低落，但是往往他說出來意見都是最實用的。

2.處女座

處女座對在意的人與事，都有著很強的責任心，而且要關心就會關心到底,只是處女座的個性通常不怎麼溫柔體貼，明明是想要表達關心，說出來的都是扎心的指教與訓話，聽起來很真誠，但真的讓人難以接受。原本是受了挫折想要求安慰，卻得到這樣的數落，處女座真的讓人又愛又恨的。

3.水瓶座

水瓶座蠻喜歡當別人的心靈導師，站在理智又相對客觀的角度上看，水瓶座關心人的方式非常實在，不會說毫無用處的話，不願意看犯錯的你一錯再錯，他們就是要讓你知道自己錯在哪裡，並會跟你說明原因和解決方式，可是能直接面對自己錯誤的人不多，被水瓶座關心，你可能會覺得羞愧，不想面對他們。