全國最大旅展─ITF台北國際旅展將於11月4日登場，台灣高鐵公司即日起率先推出「旅遊 不用理由！」線上旅展，本次規劃：「搭高鐵．送住宿」、「住宿、租車 加時不加價」、「不老玩家」等高鐵假期主題產品，以及「國旅聯票8折起」、「飯店聯票65折起」等多項超值優惠，滿足多元化的旅遊需求。同時，台灣高鐵公司也特別祭出加碼優惠，只要購買上述高鐵假期指定產品，每人再送高鐵假期1000元抵用券乙張，還享TGo會員點數放大抵，歡迎旅客把握機會踴躍搶購。

台灣高鐵公司表示，「搭高鐵．送住宿」產品網羅台北、台中、雲林、嘉義、台南、高雄，共28家精選飯店，平日搭高鐵台北至左營，二人成行入住高雄寒軒國際大飯店，每人只要2980元起，優惠價格相當於購買高鐵來回車票即可免費享受一晚飯店住宿，爽住飯店不用理由。

「加時不加價」產品提供高鐵＋住宿以及高鐵＋租車兩種選擇，指定商品皆多送兩小時加時禮遇，讓您玩得盡興不用理由；而針對追求品質與體驗的銀髮族旅客，凡購買高鐵假期「不老玩家」產品，年滿55歲（含）以上的旅客，每房可享最高2000元飯店玩樂金及各種精彩遊程，年滿65歲（含）以上的旅客再加碼每位折抵200元。

台灣高鐵公司為鼓勵旅客踴躍選購高鐵假期「搭高鐵．送住宿」、「加時不加價」、「不老玩家」三項產品，依高鐵票佔位人數再贈送高鐵假期仟元旅遊抵用券（適用出發日期：2022／11／1~2023／3／31），可抵用高鐵假期任一行程，讓您不用任何理由，就可以提早預約下次旅行。同時，更享TGo會員點數放大抵，500點折$300元，最高可享2000點折$1200，相當於二人同行，每人最高可折抵$600元，歡迎旅客把握機會搶購，以超值優惠的價格，搭高鐵輕鬆出遊。