金沙日照中心由「智善長照股份有限公司附設金門縣私立蜻蜓社區長照機構」承接，縣府核發設立許可證，開始提供失能失智長者之生活照顧與服務(于家麒攝)

金沙鎮長吳有家搶先體驗日照中心各項服務設施，機構人員詳細解說各種設備操作方式(于家麒攝)

金沙日照中心設有各種長者休閒設施，喜愛唱歌的長者也能在中心裡高歌一曲(于家麒攝)

金沙日照中心完善舒適的設施，將提供東半島長者最優質的服務(于家麒攝)

金門縣推動「一國中學區一日照」之目標持續向前邁進！金沙鎮日間照顧中心取得縣府核發之設立許可，於今(3)日上午舉行開辦典禮，將提供東半島長者生活照顧、健康促進、文康休閒活動、家屬指導及諮詢服務、備餐等服務。

「長幼關懷，幸福照護」是縣府重要施政目標之一，縣府團隊及衛生局積極持續建構完整的在地老化照顧網，服務長者能走出家門參與社區活動，同時也讓社區的獨居老人、行動不便的銀髮族及身心障礙者，都能獲得妥善的照顧。

「金門縣金沙鎮衛生所日間照顧中心」開辦典禮由副縣長李增財主持，該日照中心由「智善長照股份有限公司附設金門縣私立蜻蜓社區長照機構」承接，已取得縣府核發之設立許可並簽訂特約，開始提供失能失智長者之生活照顧與服務。同時該日照中心與衛生所位處同棟建築也為醫療服務做進一步的整合。

縣府表示，自107年12月起，金門地區積極布建長照服務單位，服務長照需求者成果卓越，長照服務單位從17B-3C至111年7月底增加為2A-20B-21C；投入長照專業人員由149人成長至384人，增加1.6倍；使用長照服務人數更從107年615人增長至111年6月底1167人，增加約近一倍。服務單位數增加，投入人數增多，服務人數亦有所成長，逐步實踐「完善長照及照護體系」之目標。同時，社會處也推動身障者日間照顧服務，為地區照顧資源網絡建立更完整的佈建。

金沙日照中心位於金沙鎮后浦頭120號4樓，樓下就是衛生所，且鄰近金沙車站交通十分便利。未來可服務在日常生活需要協助的失能或失智者，可減輕照顧者的照顧壓力和負擔，同時也讓照顧者擁有足夠的緩和時間與空間。

金門縣衛生局表示，凡家中有65歲以上(原住民為55歲以上)、領有身心障礙證明及50歲以上患有失智症者，均可於星期一至星期五早上8：00-12：00，下午13：30-17：30撥打1966長照專線諮詢。另提醒，由於空間限制，服務人數仍有名額限制，有服務需求者請盡速提出申請。