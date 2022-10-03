2022年市場大幅波動，資本集團（Capital Group）指出，過去每當熊市結束，市場往往會出現新的領先者。由於藥物研發、基因定序、數據收集及醫療服務等領域均正加快創新步伐，看好醫療保健產業有望在熊市過後領先股市，值得長線投資人特別關注。

資本集團指出，醫療保健產業較不受景氣、通膨影響，成為今年投資人為數不多的避風港之一。近年由於基因定序技術快速發展，加上數據處理能力飛躍成長，醫學界開始嘗試治療過去難以處理的疾病，全球目前正處於藥物研發的黃金時代。

而基因藥物的研發亦出現重大突破，藉由基因定序，過往需10年才能完成的研發工作往往大幅縮短至2年，疫情肆虐下快速研發成功的mRNA疫苗就是最佳案例。資本集團認為，未來10年不僅可能有更多藥物在更短時間內問世，更可能湧現大量疾病治療的新機會。

另一方面，醫療保健服務也正步入創新時代。許多美國企業正致力發展新管理模式，鼓勵以維持病人健康代替住院治療，不僅有機會提升醫療效果、病人與醫生滿意度，更能進一步降低平均醫療成本。

資本集團進一步指出，在利率和成本上升時期，留有現金至關重要，目前許多大型製藥公司現金充沛，可於未來投注於研發、併購，對公司未來成長帶來機會。

資本集團認為，創新是醫療保健業創造長遠價值的動力。雖然並非所有藥物都能獲得核准，但如果企業能掌握獨一無二的新商品或技術，將有機會在未來帶來獲利及現金流。

資本集團看好醫療產業前景，建議投資人可在投資組合中納入「資本集團新視野基金」，不僅加強醫療保健布局，同時緊貼市場變革特性，協助投資人捕捉顛覆式創新的長期投資機會。

資本集團在台唯一總代理中租投顧經營的「中租基金平台」，對此亦推出洞燭先「基」精選主題基金活動，涵括醫療保健、永續發展、科技創新、乾淨能源四大趨勢主題，年底前申購指定精選基金，可享單筆及定期定額終身0手續費優惠。