半導體業受到消費型電子景氣低迷，去年的疫情紅利今年正式畫下句點，不僅如此，加上大陸多省份持續無預警封城，這也衝擊全球經濟市場，還有戰爭導致通膨，這都使業界、法人圈多預估至少要等到明年上半年才可以看到回溫，所幸也有正面消息，英特爾、超微新PC平台明年效應發酵，身為AMD重要合作的祥碩(5269)將成為直接受惠者，2023年營運表現可期。
IDC日前報告就指出，預估今年全球PC出貨量將年減12.8%、落在3.053億台，這是IDC今年二度下修PC出貨量，早在今年6月時，IDC就預估2022年全球PC出貨量年減8.2%、落在至3.212億台，而2月預測為年減1%、落在3.45億台。
英特爾、超微的新PC平台均支援USB 4及PCIe Gen 5，而USB 4將在明年成為主流，至於PCIe端則依舊會以PCIe Gen 4為主要市場，祥碩則瞄準相關市場主流趨勢，祭出多款新品搶市，同時新品也陸續有進入驗證階段的好消息，受惠明年市況回春，加上新品效益，祥碩營運可望重新回到成長軌道。
由於有市場消息指出，祥碩在PCIe Gen 4端，封包交換器(Packet Switch)晶片今年底前送樣，至於Redriver則已送樣，明年量產。而USB 4部分，主控端(Host)晶片已經送樣，至於裝置端(Device)，首次推出具備USB-PD並整合USB 4控制IC的晶片，今年底可量產。
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