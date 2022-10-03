美股上週五再度急跌，拖累港股恒指3日開低1％，截至午盤，恒生指數跌1.19％，報17,018.62點；國企指數跌1.16％，報5,845.29點，紅籌指數漲0.67％，報3,360.98點。

恒生科技指數跌近1％，暫報3,418.77點。其中，金山軟體)、京東集團跌近3％，美團跌2.48％。

概念股方面，銀行股下跌，郵儲銀行跌近10％，東亞銀行跌3.49％，匯豐控股跌近3％。

大陸房地產股漲幅居前，合景泰富集團漲超10％，旭輝控股集團漲超11％，寶龍地產漲8.75％。消息面上，中國人民銀行上週五宣布自10月1日起，下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點，5年以下（含5年）和5年以上利率分別調整為2.6％和3.1％，對房市帶來利多。

個股方面，大陸餐飲連鎖業者九毛九漲11.49％，九毛九近日曾被傳跨界進入房地產。對於傳聞，九毛九方面回應，公司此次收購廣州國際金融城項目並非進軍房地產。九毛九目前總部位於廣州馬場路附近，並且是租賃的物業資產，其內部一直有搬遷總部的需求。