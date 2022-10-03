和平警分局雙崎、竹林及桃山派出所攜手「台中市大甲區品善協會」慈善機構，募集物資送愛到原鄉。（和平警分局提供／陳淑娥台中傳真）

重陽節將至，豐原警分局日前將轄內宮廟贈予的泡麵、餅乾等愛心物資，透過8所所長親自轉贈給轄內獨居、弱勢長者。（豐原警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市和平警分局雙崎、竹林及桃山派出所所長，經常走訪轄區自達線山區人家，挖掘經濟困苦家庭，2日攜手「台中市大甲區品善協會」慈善機構，募集物資送愛到原鄉。另豐原警分局轄內張姓長者罹患口腔癌，但卻婉拒員警進一步幫助而說，「自己能自給自足，希望社會資源留給更需要的人」，令人相當動容。

竹林派出所所長吳菘添主動聯繫舊識「台中市大甲區品善協會」等慈善機構募集物資，結合雙崎派出所長龔祖玉、桃山派出所長楊泱清等，這兩天合力將白米、衛生紙、泡麵及紅包等民生物資分送到弱勢家庭，讓平常只能勉強餬口度日的居民倍感溫馨；長輩則用母語向員警說「Mhway simu balay 」（非常謝謝您們）。

和平警分局表示，員警除了打擊犯罪、維護治安外，也積極透過家戶訪查發掘需要幫助的居民，主動募集物資送往弱勢家庭並指導、協助向有關單位申請低收入補助，充分展現警察鐵漢柔情的一面。

另外，重陽節將至，豐原警分局日前將轄內宮廟贈予的泡麵、餅乾等愛心物資，透過8所所長親自轉贈給轄內獨居、弱勢長者，除了物資外，有些所長更自掏腰包，加碼致贈紅包，希望轄內每位長者都能喜迎重陽節。

豐原警分局指出，在轉贈物資時，透過勤區員警回報，得知轄內66歲張姓長者罹患口腔癌，因生病雇主不願僱用，遲遲找不到工作，但他對於自己領有政府急難救助金，心懷感恩知足，更對於警方致贈物資與關懷慰問義行萬分感謝，但卻婉拒員警進一步的幫助。張男表示，他可以自給自足，希望社會資源留給更需要的人。

豐原警分局表示，警察除了是名執法者外，更是社會福利工作者，員警透過勤區查察等各項勤業務深耕轄區，了解社區居民的大小事，主動發掘並關懷弱勢族群，透過集結社會資源、贈送愛心物資的方式，替轄內老弱增添重陽節慶氛圍，讓愛的接力、善的循環持續發揚、傳承下去。