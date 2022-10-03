遠傳電信旗下的全虹企業，物流營運項目榮獲肯定，在顧客導向為主的政策精進下，成為取得SGS「ISO 9001：2015品質管理系統(Quality Management System)」驗證通過的物流中心，象徵物流品質具備國際水準並獲得驗證，成為疫情商機下最佳合作夥伴。

全虹總經理宋明娥分享，面對疫情，實體銷售與線上購物之間亦敵亦友，最大的公約數就是需要倉儲物流。全虹致力於物流已逾22個年頭，從早期的企業內部活動，如門市、通路據點服務，直至近年成功新增第三方物流（3PLThird-party Logistics）運營，多面向拓展範疇，使同一場景裡無須透過太多限制或勞務，便能即時提供線上線下的需求，讓合作夥伴感到安心，並有效降低存貨金額、提升運轉效率，提供最完整的物流服務。

全虹物流協理李佳霖表示，運營系統是否與消費體驗緊密的連結，是物流中心的關鍵指標，對整體物流品質影響甚鉅，透過品質管理系統持續檢視作業流程，並依此作為基礎，使服務模式不再單一發展，而是可讓一份存貨發揮極大價值，同時供給線上及線下通路，也讓全虹物流成為可多軌並行的複合式倉儲。

全虹物流業務經理張天培分享，傳統物流運營商欠缺供應鏈垂直整合的思維，市場上企業物流(B2B)、電商物流(B2C)更是壁壘分明，難以在單一場域下符合不同型態之需求。而全虹旗下的物流中心，驗證範圍涵蓋物流活動內的全數流程，從進貨、加工、出貨到退貨等，使單項作業不再是結束點，而是一條可視、透明且具備品質、高效率的旅程，進而讓通路型態(B2B、B2C)差異縮減至最短路徑，再透過ALI智慧物流平臺（Arcoa Logistics Insight），將即時的作業資訊、服務數據，以幾乎零時差的方式呈現給合作夥伴，充分給予通路、消費者最有感的服務體驗。