凱基證券捐助之凱基慈善基金會長期關懷弱勢學生教育，「愛，從小學起」助學金計畫持續進行第11年，累計提供近3000名弱勢學生獎助學金，總計金額超過5000萬，使其安心就學。尤其近兩年來新冠肺炎疫情影響，許多家庭經濟受到打擊，因此凱基慈善基金會111學年度再增加補助金額，協助新北、桃園、南投、雲林和屏東等地區共計453名弱勢學生，讓孩子不因環境、疫情衝擊或家庭經濟弱勢而能持續安心上學。

弱勢家庭在新冠肺炎疫情衝擊之下，更需要社會伸出援手，例如南投學童小煜父母離異，媽媽在外地工作，疫情之下收入不豐難以返家，留下小煜由外祖父母照護教養，僅靠種植竹筍、幫忙採茶等微薄收入支撐，且住在簡易搭建的鐵皮屋，不僅空間狹小、燈光昏暗也沒有書桌，課後學習環境不足；屏東小甄兩兄妹由單親媽媽獨力扶養，媽媽擔任臨時居服員，疫情影響案件銳減，家中陷入困頓。凱基慈善基金會及時提供助學金，幫助弱勢家庭學童安心學習，並減輕家中負擔。

凱基慈善基金會更提供特殊才藝助學金，協助弱勢學生安心學習完成課業之外，還有機會能夠發展長才。新北市學童小英，爸爸去年罹癌進行手術後，身體狀況影響家中經濟困難，不過小英沒有因此受挫，不但在學業上品德兼優，獲選為模範生，也代表學校射箭隊對外參賽頻獲冠亞軍，凱基慈善基金會提供助學金及特殊才藝補助，讓小瑛能夠在射箭領域持續突破，學校老師也非常感謝基金會實質的幫助，讓大家感受到社會的溫暖與良善。

凱基慈善基金會執行長曾錦隆表示，協助弱勢孩子安心就學是凱基慈善基金會的核心目標，希望所有孩子能夠在經濟無憂的情況下打好學習基礎，並鼓勵有特殊才藝的小朋友有機會進一步發展所長，同時減輕隔代教養、單親等弱勢家庭的負擔。凱基慈善基金會持續提供支持，希望陪伴孩子長大，在學校中厚植基本學力，將來成長茁壯，打造自己以及家庭光明的未來。