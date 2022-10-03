名人堂總教練拉魯沙（Tony La Russa）即將再次退役，他在8月底接獲醫生通知，緊急從球場被召回接受診療，最終因為心臟問題沒有再回來執教。拉魯沙1979年在白襪開啟總教練生涯，後來轉到運動家，2011年帶領紅雀摘冠後退役，2014年入選棒球名人堂。

拉魯沙的復出是充滿爭議的，名人堂被視為一個球員或教練生涯的最終評價，復出者可能會犯下一些致命的錯誤（例如簽賭），所以通常會等球員退役幾年，確定他們不再復出之後才會列為候選者。2020年10月，拉魯沙終究還是念著白襪老闆藍斯道夫（Jerry Reinsdorf）的舊情，成為史上首位從名人堂復出的總教練。當時拉魯沙76歲，蘭斯道夫84歲。

本季拉魯沙身體有些狀況，醫生修復了他的心率調整器，叮囑他不可以再執教。拉魯沙多次表示自己沒事，他仍能陪著球隊旅行，但是總教練這種對心臟負擔太大的工作不適合他了。拉魯沙原本計畫明年回歸，現在根據《今日美國》報導，他將於美國時間周一宣告再次退役，轉為球團特別助理。

白襪代理總教練奇羅（Miguel Cairo）說：「健康最重要，我為他打過球，我知道他總是非常緊繃。」拉魯沙去年率隊奪回白襪暌違13年的分區冠軍，但是本季戰績倒退，代理總教練奇羅幫忙走完這個球季，然後白襪將另外尋找新教頭。