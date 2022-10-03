國民黨桃園市長參選人張善政被檢舉參加重老敬老活動頒發現金紅包，有賄選之嫌，國民黨文傳會今召開記者會痛批，民進黨選舉攏奧步，把張善政代頒抽獎獎品連結成賄選，桃園市議員舒翠玲強調，為捍衛自己與張善政的清白，將對鄭運鵬及競辦發言人黃韋鈞，以違反選罷法提出「意圖使人不當選」告訴。

舒翠玲以現場影片指出，當天活動下午2點舉行，張善政在3點30左右抵達，當時里長正在抽出五500元獎金，於是熱情地把張善政從座位中拉起來合照，並邀請代發獎項。至於鄭運鵬陣營所描述的張善政「一邊親手發紅包，一邊來喊凍蒜」，影片顯示根本不是事實，現場並沒有任何選舉口號，只稱呼張善政為「前行政院長」。

舒翠玲表示，「重陽敬老藝術展演」已舉辦第九年，不但桃園市文化局每年都有派人參加，鄭文燦市長也曾在2019年蒞臨指導，那按照鄭運鵬陣營的指控，難道2019年是在幫鄭文燦造勢？如果張善政是賄選，那麼鄭文燦、鄭運鵬頒發的每一個獎品也都是賄選，民進黨的迴力鏢又打到自己身上。

舒翠玲指出，為了所有志工，以及她自己跟張善政的清白，她要對黃韋鈞、鄭運鵬提出「意圖使人不當選」告訴，並要求首先做出不實報導的《自由時報》於三天內公開澄清並道歉。「這已不是我個人的事情，我必須對協會、張善政和桃園鄉親有個交代，更必須對公理正義有個交代」。

張善政新媒總監練鴻慶表示，民進黨「選舉攏奧步」，要把張善政代頒抽獎獎品連結成「賄選」，忘了鄭文燦、鄭運鵬頒發獎品的照片也是到處可見，鄭運鵬因此派發言人黃韋鈞出來，說張善政9月25日參與的活動，是「國民黨議員舒翠玲特別為兩人打造的造勢場合」。

律師張帥雷強調，黃韋鈞的不實言論，已經觸犯選罷法的「意圖使人不當選罪」，既是代表鄭運鵬發言，則鄭運鵬也有同一的法律責任。