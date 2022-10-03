日系豪華車品牌INFINITI總代理裕日車(2227)周一宣布，THE ALL-NEW INFINITI QX55以大膽與細膩的日式工藝精神，展現內外兼具的獨特魅力，搭配世界首具量產VC-Turbo可變壓縮比引擎，兼具強大性能與效能的出色動力表現。為滿足更多喜愛QX55的消費者，INFINITI TAIWAN即日起正式推出QX55「風尚款」，建議售價216.5萬元。

為感謝車主長期對INFINITI的支持與肯定，自10月1日起至10月31日止連續四周，推出「心享試乘」周周抽活動，凡來店試乘QX50或QX55車系即有機會獲得25萬元購車金，總獎金高達100萬元，購車金可用於購買QX50或QX55使用。

日系豪華跑旅THE ALL-NEW INFINITI QX55源自大膽與細膩的日式工藝精神，展現內外兼具的獨特魅力，自3月上市以來擄獲眾多消費者芳心，為滿足更多喜愛QX55的消費者，除原有QX55旗艦款建議售價249萬元，INFINITI TAIWAN即日起正式推出QX55「風尚款」，建議售價216.5萬元。

THE ALL-NEW INFINITI QX55承襲FX經典跑格並結合日式工藝美學，簡約外型中帶著俐落的跑格線條，車頭以日本摺紙藝術為靈感所設計的「日藝摺紙格柵」，搭配向下延伸的雙弓式水箱護罩，展現INFINITI獨特造車美學；湧浪式車身設計與絕美的LED數位琴鍵尾燈，完美呈現兼具細膩與大膽的日式精神，運用科技與美學工藝造就的極究奢華，使INFINITI QX55每個角度都是路上的絕美焦點。

THE ALL-NEW INFINITI QX55搭載世界首具量產「VC-Turbo可變壓縮比引擎」，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，流暢展現268hp最大馬力與380Nm最大扭力，讓車主在分秒間感受細膩調校的動力輸出。配備主動式電子引擎抗震阻尼器，有效降低引擎的振動與噪音，大幅提升行車舒適性，使INFINITI QX55同時擁有澎湃動力與運轉靜謐優勢。