支付據點突破41萬處的LINE Pay持續拓展支付服務至各式生活場景，今歡慶Audi、壽司郎新通路上線，釋出消費贈LINE POINTS及加碼優惠券回饋千萬用戶支持。LINE Pay全新打造的「天天LINE Pay日」活動七月上線後交易量飆升，發出數百萬LINE POINTS力挺用戶，第二波再集結派遣乘車、快速餐飲、連鎖飲料及外送平台業者通力合作，即日起一週七天提供用戶多樣化的消費回饋直到年底，10月、11月指定活動期間，用戶使用LINE Pay消費還可順搭百貨週年慶及電商網購促銷享購物補貼。

提供更完整的支付體驗，Audi新車付訂、保養維修、或購買配件輪胎等服務項目皆能輕鬆使用LINE Pay完成付款！Audi車主可選擇LINE Pay綁定任一發卡銀行之信用卡、簽帳金融卡、一卡通MONEY帳戶或使用LINE POINTS點數折抵進行支付服務，11月4日前於Audi全台指定授權經銷商支付新車訂金，單筆交易滿50000元(LINE POINTS及優惠券折抵金額不計入)，還可享LINE POINTS 2500點高額回饋，活動期間使用LINE Pay支付Audi保養維修服務亦可筆筆享LINE POINTS 10％回饋，綁定指定信用卡再享LINE POINTS 5％回饋。

LINE Pay宣布於人氣日本迴轉壽司店 - 壽司郎導入支付服務，用戶透過LINE Pay使用已綁定的信用卡、簽帳金融卡、一卡通MONEY或使用LINE POINTS點數即可於全台壽司郎門市消費。雙方為慶祝品牌合作上線再祭驚喜回饋，即日起至10月7日止，用戶於門市現場掃描活動QR code加入壽司郎LINE官方帳號，即可下載限量16000份的LINE Pay優惠券，享受豐厚細緻的壽司口感之餘，使用LINE Pay付款再享滿399元折抵20元之好康。

「天天LINE Pay日」活動自推出後透過支付應用場景的設計，適切地貼近用戶日常的支付需求，首波帶動合作品牌交易額持續創高，第二波活動自即日起開跑，涵蓋叫車服務、餐飲和即時外送多種場景的支付優惠，用戶天天使用LINE Pay聰明享回饋。

從容迎接忙碌週一，搭乘台灣大車隊車資滿70元可得LINE POINTS 20％回饋; 週二、三、四用療癒美味的麥當勞為自己加油打氣，筆筆消費不限金額享LINE POINTS 3％回饋; 週五來杯LOUISA咖啡提前感受週末來臨前的小確幸，單筆消費滿100元即可享LINE POINTS 10點回饋; 週六、日宅在家就靠foodpanda外送平台解決三餐和生鮮外送所需，用LINE Pay付款滿299元抽紅包，最高有機會獲得LINE POINTS 99點高額回饋，活動期間共提供75萬個紅包送完為止。