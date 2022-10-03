金管會今公布，22家保險公司中有7家淨值比低於法定3%，其中，南山人壽淨值已轉為負0.59%；對於淨值慘跌成負數，南山人壽今回應，若資產負債同步反映利率上升影響，也就是用IFRS 17精神試算，9月底淨值餘額可逾3500億，淨值下跌並不影響公司正常營運及保戶權益。

南山人壽解釋，保險業經營特性是以持有長期資產以支持長期負債，近期面對市場利率走升，有助保險業利息收入增加，並不會影響南山對債券的長期持有。

不過，在現行會計制度下，資產面反映壽險業持有債券價格下跌，負債面尚未以公允價值評價，以至於無法同時反映升息對資產及負債的影響，導致淨值產生不當減少之表達。

南山人壽表示，未來接軌IFRS17，保險負債採當下市場利率估計，保險負債反映公允價值後，負債金額即會下降，淨值將增加並回復其應有之狀態，故當資產與負債同步反映市場利率變動，即不會產生淨值不當減少之情形。

南山人壽今年前8月獲利累計450億元，資本適足率(RBC)之清償能力指標高於法定標準300%以上，整體財務狀況、資產體質良好，資金充裕無流動性風險，長期清償能力無虞，保戶權益不受影響。

目前雖因短暫利率波動影響債券評價，南山強調，持有債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，未有實際損失。