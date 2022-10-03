為了進一步強化企業綜效，向消費者提供更好、更全面的客戶服務，同時更即時地將 Gogoro 解決方案推廣到世界各地人口密集的城市，Gogoro啟動成立以來最大組織架構調整，統合台灣市場的商務營運，聚焦提升公司的效率，強化業務對策，並分配更充沛的資源到「客戶體驗」與「國際拓展」與這兩項重要的任務之上。

以強化客戶體驗為核心，進一步整合智慧電動機車、電池交換網路、移動共享服務等商業運作與管理，即日起，所有面對台灣消費者的職能，包含 Gogoro 產品銷售、電動機車售後服務、Gogoro Network 與 GoShare 的營運與維護，台灣相關的市場行銷、營運管理、公共關係等，會全部整合在一個單位之下。

Gogoro 首位台灣市場總經理將由姜家煒出任，帶領這個融合後的新組織，全方位的發展與管理台灣市場的業務。姜家煒此前擔任 GoShare 新事業總監，從零開始組建服務團隊，同時負責產品設計與商業拓展，短短數月即帶領 GoShare® 成為移動共享服務的最大運量服務商，三年來註冊用戶數突破 160 萬，服務涵蓋台灣七大縣市，並成功推動 GoShare 落地印尼雅加達。

在過去的幾年中，Gogoro 已將產品與解決方案打磨得更加完善，並驗證了電池交換商業模式的可行性。接下來是該如何好好地掌握時機，憑藉我們的優勢讓 Gogoro 的業務拓展到世界各地。為了更好的執行 Gogoro 的全球營收策略，潘璟倫將升任 Gogoro 營收長 (Chief Revenue Officer) 這個新的職位，總管全公司的營收策略規劃，帶領團隊關注 Gogoro 的營收策略與海外版圖開拓。

除此之外，Kaushik Burman 將出任印度市場總經理，領導 Gogoro 在印度的業務開發。姜家煒與 Kaushik Burman 作為台灣與印度市場的最高主管，都會向營收長匯報。潘璟倫此前擔任 Gogoro Network 總經理，任內順利的將 Gogoro Network 電池交換系統佈建至韓國、日本、德國、中國大陸、印尼、以色列、新加坡等國際市場。

為了強化集團營運效率，廖逸民將升任 Gogoro 營運長 (Chief Operating Officer)，總部的各營運部門：包含品管、採購、供應鏈管理、生產、設備、總務等單位都將向營運長彙報。在這個新的職位上，他會統籌每日公司的運作，執行並強化營運標準、預算與成本控制。廖逸民之前擔任 Gogoro Solutions 總經理時，成功地與全球十多家車輛製造商合作，協力開發出超過數十款 Powered by Gogoro Network 可交換電池的電動二輪、三輪車款，PBGN 成為全球唯一正式商轉、跨品牌共用電池交換網路的車輛核心系統平台。