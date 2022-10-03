台北市長柯文哲今發布學前教育未來發展規畫「一生六六大順」轉型為「您我寶貝你」，將原本每學期1萬3660元的補助提到至2萬5880元，不過挑在選前做這件事，被議員質疑是為了選舉，北市議員陳怡君痛批，可能為了黃珊珊選情告急，為什麼任內不做這件事？北市議員王鴻薇則認為，柯文哲想成為第四組市長參選人。

王鴻薇表示，從政策面當然支持，但以柯文哲是即將卸任的市長，之前為什麼不編好預算？之前也沒有這筆預算，柯文哲很惡劣就是搶別人的功勞，請問他明年預算在哪裡？

王鴻薇強調，現在正在審預算，如果他認為要提高，那之前就要提出來，柯文哲現在就是搶攻心態，他真的以為他是第四組參選人，不管誰抄誰的政見，他們都大幅提高13660的補助，受到家長的歡迎。

王鴻薇痛批，柯文哲現在為什麼要搶鎂光燈和功勞，由他來提是最奇怪的事情，他有權利編預算，卻不編預算，是在發表政見嗎？有本事你就當總統，全台灣都給補助，他要選總統，結果現在這樣跑來當第四組參選人。

陳怡君說，柯文哲常常諷刺藍綠，但他這樣的做法，不是在為了選舉嗎？如此不負責任的態度，就只想著發錢，用急就章的方式幫助黃珊珊。