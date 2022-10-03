桃園雲豹職業籃球隊專屬啦啦隊「電豹女」，在今年國慶日(10月10日)受邀參與樂天桃猿主題周「辣酷甜趴」，將以性感火辣兼具甜美風格現身樂天桃園棒球場，並跨界與樂天女孩交流，棒籃兩大女子啦啦隊正面battle，勢必激起亮眼火花。

電豹女將首次在棒球場亮相，11名女孩芸綺、紹頤、安汝、語萱、儀諪、Wendy、草莓、小楓、吉拿、諺諺、Jasmine都將出席，除當天賽前表演外，也會在賽中PK樂天女孩及賽事局間上台應援。

樂天女孩在去年12月25日雲豹元年賽季開幕戰時，就曾至雲豹主場助陣，與電豹女進行Battle大賽，今年國慶日將改由電豹女踏上樂天桃園棒球場，職棒啦啦隊出身、同時也是電豹女總監的豆芽感到相當榮幸，並表示希望透過此次跨界交流，能讓更多人看見電豹女成軍以來的所有努力及心血，更期待將休賽期間訓練成果，在新賽季呈現給球迷朋友們。