2022臺灣創新技術博覽會將於10月13日開展，由工業局統籌的創新領航館，聚焦5+2創新與六大核心戰略產業，以半導體、永續綠能、健康醫療、製造精進、智慧生活、國防航太、解密科技寶藏等七大主題，展出工業局、技術處、中小企業處、國發會、國防部以及海外多達18國69家廠商之重要科研成果，並首度邀請臺灣10大半導體代表企業包括台積電(2330)、聯發科(2454)與日月光(3711)等一同參與盛會，總共展示超過200項創新技術。

今年受工業局邀請特別展示的半導體專區，包括NAND儲存控制晶片大廠群聯(8299)，展示預定今年上市的高速固態硬碟控制晶片PS5026-E26，支援最新高速存取(PCIe Gen5)規格，將和國際大廠AMD與美光共同打造下世代高速傳輸存取生態系；此外，群聯也預計展出全台首款自主研發的PCIe Gen4x4 企業級SSD儲存方案X1，助力台灣伺服器產業打造自主技術的世界級儲存系統平台。而車用顯示驅動晶片全球市占第一的奇景光電，則推出智慧影響感測應用技術，能夠以超低功耗搭配邊緣運算，全時感測計算人流、物流與切入 AIoT 特殊應用，進一步運用於筆電、電視、冷氣、智能監控、智慧門鎖等端點運算市場。

不僅如此，在移動世代，除了耗能低，體積更是兵家必爭之地，鈺創(5351)的微縮記憶體模組，是全球第一顆採用晶圓級CSP封裝技術的創新記憶體，接腳數減半，面積縮為十分之一，適用於穿戴式和移動裝置使用。

全球局勢變化快速，掌握先進技術是這個時代最關鍵的競爭力，在2022創新技術博覽會創新領航館中，不僅可以一覽海內外前沿科技，現場還有「創新科技論壇」、「淨零排放技術媒合商談會」及「重建並加速疫後鏈結」等主題活動，精彩可期。